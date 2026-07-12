UCSF के रोबोट ने सूअर के पित्ताशय की सफलता से की सर्जरी

सर्जन की निगरानी में करता है काम

सर्जी पुराने सर्जिकल रोबोट्स से काफी अलग है। इसके इंसानी हाथों की बनावट ऐसी है कि यह ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले आम औजारों का भी उपयोग कर सकता है।

टेस्टिंग के दौरान, इसने या तो खुद सर्जनों की निगरानी में काम किया या फिर दूसरे रोबोट के सहायक के तौर पर मदद की।

शोधकर्ताओं का कहना है कि सर्जी हमेशा इंसानों की देखरेख में ही काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्जनों की क्षमता बढ़ाना है, न कि उनकी जगह लेना।