UCLA के वैज्ञानिकों ने खोजा दिमाग के सोचने का रहस्य

रेडियल ग्लिया कोशिकाएं अकेले काम नहीं करतीं। वे ऊर्जा (ग्लूकोज) से जुड़े संकेतों पर प्रतिक्रिया देती हैं और दिमाग के दूसरे फाइबर से मिलने वाले स्पर्श से भी प्रभावित होती हैं।

एक अध्ययन से पता चला कि ये कोशिकाएं 'पेंटोज फास्फेट पाथवे' पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। यह पाथवे ग्लूकोज का इस्तेमाल तेजी से कोशिका विभाजन के लिए ईंधन के तौर पर करता है।

दूसरे अध्ययन में पता लगा कि शुरुआती दौर में थैलेमस से निकलने वाले तंत्रिका तंतु सीधे रेडियल ग्लिया को छूते हैं और उन्हें ज्यादा न्यूरॉन बनाने का निर्देश देते हैं।

यह प्रक्रिया NRXN1 नाम के एक जीन से जुड़ी है, जिसका संबंध ऑटिज्म से भी है। इससे वैज्ञानिक दिमाग के स्वस्थ विकास और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर को और गहराई से समझ पाएंगे।