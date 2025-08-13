सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेज अस समाज में विद्वेष फैलाने वाली बातचीत को रोकता है

अमेरिका का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेज अस भारत में लॉन्च, दूसरों से किस तरह है अलग

क्या है खबर?

अमेरिका का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेज अस को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम जैसी हस्तियां भी करती हैं। दावा किया गया है कि यह प्लेटफॉर्म 'विषाक्तता-विरोधी' बातचीत और नागरिक संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) अक्षय गुप्ता ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म स्वस्थ बातचीत को बनाए रखने के लिए यूजर-संचालित मॉडरेशन को प्रोत्साहित करता है।