TRAI ने ट्रूकॉलर को दिया फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड टैग्स हटाने का निर्देश

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ट्रूकॉलर को 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' टैग हटाने का निर्देश दिया है। TRAI का कहना है कि ये टैग लोगों को भ्रमित कर सकता है।

असल में, इन नंबरों का इस्तेमाल सही और जरूरी कामों के लिए होता है। उदाहरण के लिए, 1,600 सीरीज का उपयोग सरकारी एजेंसियां और रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स अपनी सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए करते हैं, ये कोई आम स्पैम कॉल करने वाले नहीं होते। दूसरी तरफ, 140 सीरीज का उपयोग प्रमोशनल कॉल्स के लिए किया जाता है।