TRAI ने ट्रूकॉलर को दिया फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड टैग्स हटाने का निर्देश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ट्रूकॉलर को 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' टैग हटाने का निर्देश दिया है। TRAI का कहना है कि ये टैग लोगों को भ्रमित कर सकता है।
असल में, इन नंबरों का इस्तेमाल सही और जरूरी कामों के लिए होता है। उदाहरण के लिए, 1,600 सीरीज का उपयोग सरकारी एजेंसियां और रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स अपनी सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए करते हैं, ये कोई आम स्पैम कॉल करने वाले नहीं होते। दूसरी तरफ, 140 सीरीज का उपयोग प्रमोशनल कॉल्स के लिए किया जाता है।
DND को बढ़ावा देने की अपील
TRAI ने ट्रूकॉलर से कहा है कि क्राउडसोर्स्ड टैग्स पर भरोसा करने की बजाय उन्हें अपने 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए।
यह सिस्टम लोगों को अपनी मर्जी से अवांछित कॉल्स ब्लॉक करने की सुविधा देता है। नियामक ने यह भी बताया कि ज्यादातर स्पैम कॉल्स तो आम मोबाइल या लैंडलाइन नंबरों से आती हैं, न कि इन आधिकारिक सीरीज से। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियां भी पहले से ही AI का इस्तेमाल कर हर दिन लाखों स्पैम कॉल्स को पहचान रही हैं।