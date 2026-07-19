यश बोले- 'रामायण' भारत का सपना, रणबीर-साई ने किया कमाल

'रामायण' को यश ने बताया 'भारत का सपना', बांधे रणबीर कपूर-साई पल्ल्वी की तारीफों के पुल

लेखन नेहा शर्मा 11:35 am Jul 19, 202611:35 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सिनेमा जगत और दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से बतौर निर्माता जुड़े साउथ के सुपरस्टार यश ने फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यश ने 'रामायण' को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि 'भारत का सपना' करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम की मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता रणबीर कपूर और फिल्म में मां सीता बनीं साई पल्ल्वी की सराहना की।