टॉर्नयोल ने पेश किया बीमारी फैलाने वाले मच्छर मारने वाला AI ड्रोन

वाई कॉम्बिनेटर समर्थित अमेरिकी स्टार्टअप टॉर्नयोल ने हाल ही में अपना छोटा मच्छर मारने वाला ड्रोन पेश किया है। कंपनी के सह संस्थापक एलेक्स टूसेंट ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें ड्रोन को अपना पहला 'एयर-टू-एयर किल' करते हुए दिखाया है।

टेस्टिंग के दौरान उसने एक उड़ते हुए पतंगे का शिकार किया। इस ड्रोन का लक्ष्य है रासायनिक स्प्रे की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्मार्ट ड्रोन का इस्तेमाल करना है, जो सिर्फ बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को निशाना बनाएं।