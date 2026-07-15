जसप्रीत बुमराह इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 10:54 am Jul 15, 202610:54 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी की। वह 2023 विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार मैदान पर उतरे। उन्होंने मुकाबले में एक विकेट लेकर वनडे करियर के 150 विकेट पूरे किए। वह इंग्लैंड की धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। आइए जानते हैं, इस सूची में किन भारतीय गेंदबाजों का नाम शामिल है।