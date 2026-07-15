शेयर बाजार में सेंसेक्स सुबह-सुबह 550 अंक उछला

शेयर बाजार में सेंसेक्स सुबह-सुबह 550 अंक उछला, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:05 am Jul 15, 202611:05 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में कल की गिरावट के बाद आज (15 जुलाई) बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। आज सुबह बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 550 अंकों से अधिक की तेजी दर्ज हुई। सुबह 9.30 बजे, सेंसेक्स 520.41 अंक बढ़कर 77,575.34 पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 50 भी 159.70 अंक उछलकर 24,211.75 पर पहुंच गया। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से बाजार को अच्छा सहारा मिला और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।