शेयर बाजार में सेंसेक्स सुबह-सुबह 550 अंक उछला, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में कल की गिरावट के बाद आज (15 जुलाई) बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। आज सुबह बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 550 अंकों से अधिक की तेजी दर्ज हुई। सुबह 9.30 बजे, सेंसेक्स 520.41 अंक बढ़कर 77,575.34 पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 50 भी 159.70 अंक उछलकर 24,211.75 पर पहुंच गया। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी से बाजार को अच्छा सहारा मिला और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
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वैश्विक संकेतों से बढ़ा निवेशकों का भरोसा
बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह अमेरिका से आए उम्मीद से बेहतर महंगाई के आंकड़े रहे।
जून में वहां महंगाई 3.5 प्रतिशत रही, जबकि 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था। इससे ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की आशंका कम हुई। इसका असर एशियाई और अमेरिकी बाजारों पर भी दिखा।
जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए, जिससे भारतीय बाजार को भी मजबूती मिली।
#2
कच्चे तेल और रुपये ने दिया सहारा
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी बाजार के लिए राहत लेकर आई।
ब्रेंट क्रूड एक दिन पहले 89 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद घटकर करीब 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इससे भारत के आयात बिल और महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई।
वहीं रुपये में भी सुधार देखने को मिला और डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 5 पैसे मजबूत होकर 96.11 के स्तर पर पहुंच गई।
#3
बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बढ़ी तेजी
बाजार में बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली है।
इसके साथ ही रूस से जुड़े प्रस्तावित आयात शुल्क में नरमी की खबरों से वैश्विक व्यापार को लेकर चिंता कुछ कम हुई। दूसरी ओर, इंडिया VIX करीब 6 प्रतिशत गिरकर 13.12 पर आ गया।
इससे बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंका घटी और निवेशकों का भरोसा बढ़ने से खरीदारी का माहौल मजबूत बना है।