शुभमन गिल ने प्लेइंग इलेवन पर दिया अहम बयान, कहा- आजमाएंगे अलग-अलग संयोजन

गिल ने कप्तान के तौर पर अपना आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "हम पर दबाव बनाया गया था, लेकिन हमने जिस तरह से वापसी की वह महत्वपूर्ण था। जब आप अपने मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों को रन बनाते और काम पूरा करते हुए देखते हैं, तो इससे कप्तान के रूप में आत्मविश्वास मिलता है।"

उन्होंने कहा कि भारत अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी के दौरान विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करेगा।