सोनम वांगचुक से शबाना आजमी की अपील- लड़ाई लंबी है और देश को आपकी जरूरत है

शबाना ने आगे लिखा, 'ये लड़ाई आगे तक लड़नी है, इसलिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। हम आपके साथ हैं।'

वांगचुक NEET परीक्षा में हुई कथित धांधली के विरोध में 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक विवाद के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर इस अनशन में शामिल हुए हैं।