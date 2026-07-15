सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

सोनम वांगचुक को जबरन भोजन कराकर उनका अनशन तुड़वाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

लेखन गजेंद्र 10:53 am Jul 15, 202610:53 am

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचगया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। वकील राकेश कुमार सैनी की ओर से दायर याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकारों को वांगचुक को जबरन खाना खिलाने के निर्देश देने की मांग की गई है।