जापान में पहली बार आवाज के अधिकार को मिली कानूनी सुरक्षा

टोक्यो कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जापानी कानून में आवाज को कानूनी सुरक्षा हासिल है। यह मामला तब सामने आया जब जाने-माने एनीमे वॉयस कलाकार केनजिरो त्सुदा ने टिक-टॉक के खिलाफ केस किया।

त्सुदा को जुजुत्सु काइसेन और यू-गी-ओह जैसी मशहूर सीरीज में उनकी आवाज के लिए जाना जाता है।

उनकी शिकायत थी कि टिक-टॉक ने बिना इजाजत के उनकी आवाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्लोन बनाकर इस्तेमाल कर लिया है।

कोर्ट ने माना कि त्सुदा की आवाज की पहचान को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने उन वीडियोज को हटाने का आदेश नहीं दिया।