टिंडर ने नया AI फीचर 'केमिस्ट्री' शुरू किया, कैसे करता है काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:11 pm Nov 06, 202509:11 pm

क्या है खबर?

टिंडर 'केमिस्ट्री' नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर टेस्ट कर रहा है, जो यूजर्स की रुचियों और व्यक्तित्व को समझकर बेहतर मैच ढूंढने में मदद करेगा। यह फीचर कैमरा रोल की फोटो देखकर समान रुचि वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव 'स्वाइप थकान' को कम करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में इस फीचर की टेस्टिंग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चल रही है।