टिंडर ने नया AI फीचर 'केमिस्ट्री' शुरू किया, कैसे करता है काम?
क्या है खबर?
टिंडर 'केमिस्ट्री' नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर टेस्ट कर रहा है, जो यूजर्स की रुचियों और व्यक्तित्व को समझकर बेहतर मैच ढूंढने में मदद करेगा। यह फीचर कैमरा रोल की फोटो देखकर समान रुचि वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव 'स्वाइप थकान' को कम करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में इस फीचर की टेस्टिंग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चल रही है।
खासियत
फोटो और सवालों के जरिए बेहतर मैचिंग
टिंडर का 'केमिस्ट्री' टूल यूजर्स से इंटरैक्टिव सवाल पूछेगा और उनकी तस्वीरों का विश्लेषण करेगा, ताकि समान पसंद वाले लोगों को जोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए, किसी की हाइकिंग वाली तस्वीरें उसे ऐसे व्यक्ति से जोड़ सकती हैं जिसे घूमना पसंद हो। इसके अलावा, ऐप में नए AI टूल जोड़े जा रहे हैं, जो आपत्तिजनक मैसेज से पहले चेतावनी देते हैं और यूजर्स की सबसे अच्छी तस्वीर चुनने में मदद करते हैं।
चिंता
कंपनी को घटती कमाई की चिंता
टिंडर की लोकप्रियता में हाल में गिरावट आई है। भुगतान करने वाले यूजर्स की संख्या 7 प्रतिशत घटी और राजस्व में भी कमी आई। कंपनी का कहना है कि नए फीचर्स की टेस्टिंग से टिंडर के राजस्व में 1.4 करोड़ डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की गिरावट हो सकती है। कुछ युवा अब ऑफलाइन डेटिंग को तरजीह दे रहे हैं। फिर भी, मैच ग्रुप ने कहा कि AI आधारित फीचर भविष्य में ऐप का अहम हिस्सा होंगे।