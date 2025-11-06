गूगल कर रही AI अर्थशास्त्री की नियुक्ति, जानिए क्या है वजह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए गूगल लगातार नए-नए कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में डीपमाइंड अब एक वरिष्ठ AI अर्थशास्त्री की नियुक्ति कर रही है। इस पद का उद्देश्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। डीपमाइंड यह जानना चाहता है कि AGI के आने के बाद शक्ति, संसाधन और आर्थिक संरचना कैसे बदलेंगे और इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे।

काम AI अर्थशास्त्री क्या करेंगे? इस नए पद पर अर्थशास्त्री AGI के बाद के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। उन्हें यह देखना होगा कि उन्नत AI से संसाधनों का वितरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी और AI की गहरी समझ होना जरूरी है। डीपमाइंड का कहना है कि अर्थव्यवस्था AI से प्रभावित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण और कम समझे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है।

प्रभाव AI का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव AI ने पहले ही कई उद्योगों में बदलाव लाया है। सभी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन और TCS AI आधारित भविष्य के लिए तैयारी कर रही हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस ने कहा कि AI वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। अर्थशास्त्रियों को इसका धन, पूंजीवाद और कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहराई से अध्ययन करना होगा।