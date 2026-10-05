ज्यादा स्क्रीन देखने वाले युवाओं में तनाव-अकेलेपन का खतरा दोगुना, अध्ययन में खुलासा

हालांकि, यह अध्ययन सीधे तौर पर यह साबित नहीं करता कि स्क्रीन ही इन समस्याओं की सीधी वजह हैं, लेकिन इसका पैटर्न इतना मजबूत है कि विशेषज्ञ सरकारों से इस मामले में दखल देने की अपील कर रहे हैं।

ज्यादातर डाटा अमीर देशों से आया है, वहीं भारत में भी युवाओं के बीच स्क्रीन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं ने डिजिटल उत्पादों के लिए और कड़े नियम बनाने की मांग की है। वे तो यहां तक सुझाव देते हैं कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को दुनियाभर में सुरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक संधि होनी चाहिए।