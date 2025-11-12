टिक-टॉक बनाने वाली कंपनी ने पेश किया नया AI कोडिंग एजेंट, इतनी है सब्सक्रिप्शन कीमत

टिक-टॉक बनाने वाली कंपनी बाइटडांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिट वोल्केनो इंजन ने एक नया AI कोडिंग एजेंट 'डौबाओ-सीड-कोड' पेश किया है। कंपनी ने इसे चीन के लोकप्रिय सिंगल्स डे फेस्टिवल पर लॉन्च किया है। पहले महीने की सब्सक्रिप्शन कीमत केवल 9.9 युआन (लगभग 120 रुपये) रखी गई है, जबकि इसका सामान्य मासिक शुल्क लगभग 500 रुपये है। यह लॉन्च चीन के तेजी से बढ़ते AI डेवलपर टूल बाजार में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा देगा।

खासियतें डौबाओ-सीड-कोड की खासियतें वोल्केनो इंजन का कहना है कि यह एजेंट veCLI, कर्सर और क्लीन जैसे लोकप्रिय डेवलपमेंट टूल्स को सपोर्ट करता है। यह एंथ्रोपिक के API के साथ भी संगत है और चीन का सबसे किफायती कोडिंग सहायक माना जा रहा है। इसकी कीमत उद्योग के औसत से 62.7 प्रतिशत कम है। कंपनी का दावा है कि यह एजेंट प्रति क्वेरी 2.56 लाख शब्दों को प्रोसेस कर सकता है, जिससे फुल-स्टैक एप्लिकेशन विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी।

प्रदर्शन परीक्षण में हासिल किया शानदार प्रदर्शन कंपनी के अनुसार, डौबाओ-सीड-कोड ने SWE-बेंच सत्यापित परीक्षण में रिकॉर्ड स्कोर प्राप्त किया है और यह एंथ्रोपिक के क्लाउड सॉनेट जैसे सिस्टम्स के बराबर पहुंच गया है। यह नया एजेंट एक बड़े पैमाने की एजेंट-गहन प्रशिक्षण प्रणाली पर आधारित है। इसे सिंगापुर स्थित कोडिंग ऐप ट्राय के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है, जिससे कोडिंग प्रक्रिया अब पहले से भी अधिक सरल, तेज और प्रभावी हो गई है।