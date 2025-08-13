थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या पहुंची 40 करोड़ के पार
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक्स के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स की संख्या अब 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। फास्ट कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर, 2024 में थ्रेड्स के 30 करोड़ और अगस्त, 2024 में 20 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर्स थे। इस तरह यह प्लेटफॉर्म लगातार तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
मुकाबला
एक्स को टक्कर दे रहा थ्रेड्स
सिमिलरवेब के आंकड़ों के मुताबिक, थ्रेड्स का मोबाइल प्रदर्शन अब एक्स के करीब है। जून में थ्रेड्स के मोबाइल पर 11.51 करोड़ दैनिक सक्रिय यूजर्स थे, जबकि एक्स के 13.2 करोड़। सालाना आधार पर यह थ्रेड्स के लिए 128 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि एक्स को पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा। यह ट्रेंड थ्रेड्स को सोशल मीडिया में तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
लोकप्रियता
नई सुविधाओं से बढ़ी लोकप्रियता
थ्रेड्स को 2023 में लॉन्च करते समय मार्क जुकरबर्ग ने इसे 1 अरब से अधिक लोगों वाला सार्वजनिक वार्तालाप ऐप बनाने का लक्ष्य रखा था। शुरुआती दौर में प्लेटफॉर्म को सुविधाओं और यूजर्स के मामले में और विकास की जरूरत थी। हालांकि, 2025 में इसमें डायरेक्ट मैसेज (DM) और बाहरी लिंक पर ज्यादा जोर जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गईं। इन बदलावों ने प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।