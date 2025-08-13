थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या पहुंची 40 करोड़ के पार (तस्वीर: अनस्प्लैश)

थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या पहुंची 40 करोड़ के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:45 am Aug 13, 202511:45 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक्स के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स की संख्या अब 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। फास्ट कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर, 2024 में थ्रेड्स के 30 करोड़ और अगस्त, 2024 में 20 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर्स थे। इस तरह यह प्लेटफॉर्म लगातार तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।