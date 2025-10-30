थ्रेड्स के दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 15 करोड़ हुई
क्या है खबर?
मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि अब ऐप के दैनिक सक्रिय यूजर्स 15 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगस्त में कंपनी ने खुलासा किया था कि थ्रेड्स के मासिक यूजर्स 40 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। जुकरबर्ग ने कहा कि यह ऐप अपनी श्रेणी में अग्रणी बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
समय
यूजर्स का समय बढ़ा
जुकरबर्ग ने बताया कि थ्रेड्स ऐप में बिताया जाने वाला समय 10 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने इस सुधार का श्रेय मेटा के AI अनुशंसा सिस्टम को दिया, जिसने यूजर्स के लिए कंटेंट को और प्रासंगिक बनाया है। इससे लोगों की ऐप में रुचि और समय दोनों बढ़े हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि थ्रेड्स मेटा का अगला 1 अरब यूजर्स वाला ऐप बन सकता है और इसमें कंपनी तेजी से काम कर रही है।
फीचर्स
थ्रेड्स पर बढ़ रहे हैं विज्ञापन और फीचर्स
जैसे-जैसे थ्रेड्स का विकास हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ रही है। मेटा की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सुसान ली ने बताया कि अब थ्रेड्स फीड में विज्ञापन वैश्विक स्तर पर दिखाए जा रहे हैं। कंपनी ने पहले 30 देशों में इसका परीक्षण किया था और अब वीडियो विज्ञापनों जैसे नए प्रारूप जोड़ने की योजना है। मेटा का लक्ष्य अपने विज्ञापन प्रारूपों को और बेहतर बनाकर कमाई बढ़ाना है।