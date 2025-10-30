थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

थ्रेड्स के दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 15 करोड़ हुई

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Oct 30, 202509:25 am

क्या है खबर?

मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि अब ऐप के दैनिक सक्रिय यूजर्स 15 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगस्त में कंपनी ने खुलासा किया था कि थ्रेड्स के मासिक यूजर्स 40 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। जुकरबर्ग ने कहा कि यह ऐप अपनी श्रेणी में अग्रणी बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।