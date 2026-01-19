थ्रेड्स ने दैनिक उपयोग के मामले में एक्स को पीछे छोड़ा, जानिए क्या है वजह

थ्रेड्स ने दैनिक उपयोग के मामले में एक्स को पीछे छोड़ा, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
मोबाइल डिवाइसेज पर मेटा के थ्रेड्स ने दैनिक उपयोग के मामले में एक्स को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सिमिलरवेब की एक रिपोर्ट यह दावा किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 7 जनवरी तक iOS और एंड्रॉयड पर थ्रेड्स के 14.15 करोड़ दैनिक एक्टिव यूजर थे, जबकि एक्स के लिए यह संख्या 12.50 करोड़ है। दूसरी तरफ, वेब पर एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैनिक एक्टिव यूजर्स के मामले में अभी भी आगे है।
वजह
वृद्धि के पीछे हो सकते हैं ये कारण
थ्रेड्स के उपयोग में यह वृद्धि हाल ही में एक्स पर ग्रोक का उपयोग कर बनाई गई अश्लील तस्वीरों के विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसके कारण ब्लूस्काई ऐप इंस्टॉल में भी उछाल देखा गया है। इसके अलावा वृद्धि के पीछे अन्य कारक भी हो सकते हैं, जिनमें मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल ऐप्स से क्रॉस-प्रमोशन, क्रिएटर्स पर इसका फोकस और नई सुविधाओं का तेजी से लॉन्च होना शामिल है।
सुधार
पिछले एक साल में किए कई बदलाव
पिछले एक साल में थ्रेड्स ने रुचि-आधारित समुदाय, बेहतर फिल्टर, DM, लंबे टेक्स्ट मैसेज, गायब होने वाली पोस्ट जैसी सुविधाएं जोड़ी हैं और हाल ही में इसे गेम का परीक्षण करते हुए देखा गया है। दैनिक एक्टिव यूजर्स की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि अधिक लोग मोबाइल पर थ्रेड्स का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। टेक दिग्गज ने अगस्त, 2025 में मासिक एक्टिव यूजर्स की संख्या 40 करोड़ से अधिक होने का दावा किया था।