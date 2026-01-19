थ्रेड्स ने दैनिक एक्टिव यूजर्स मामले में ऐप पर एक्स को पछाड़ दिया है

थ्रेड्स ने दैनिक उपयोग के मामले में एक्स को पीछे छोड़ा, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

मोबाइल डिवाइसेज पर मेटा के थ्रेड्स ने दैनिक उपयोग के मामले में एक्स को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सिमिलरवेब की एक रिपोर्ट यह दावा किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 7 जनवरी तक iOS और एंड्रॉयड पर थ्रेड्स के 14.15 करोड़ दैनिक एक्टिव यूजर थे, जबकि एक्स के लिए यह संख्या 12.50 करोड़ है। दूसरी तरफ, वेब पर एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैनिक एक्टिव यूजर्स के मामले में अभी भी आगे है।