थ्रेड्स में आया पॉडकास्ट प्रमोशन फीचर (तस्वीर: अनस्प्लैश)

थ्रेड्स में आया पॉडकास्ट प्रमोशन फीचर, इस तरह होगा उपयोगी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:13 am Nov 12, 202510:13 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स यूजर्स के लिए पॉडकास्ट प्रमोट करने का नया फीचर जोड़ रही है। अब यूजर्स अपने पॉडकास्ट और एपिसोड को थ्रेड्स पर सीधे शेयर कर सकेंगे और आसानी से नए श्रोताओं तक पहुंच पाएंगे। क्रिएटर्स अपने शो का लिंक अपने बायो पेज में जोड़ पाएंगे, जिससे पोस्ट में ऑडियो प्रीव्यू भी दिखेगा। वहीं, गैर-होस्ट यूजर्स भी अपने पसंदीदा पॉडकास्ट का लिंक शेयर करके नए प्रीव्यू देख सकेंगे।