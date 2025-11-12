थ्रेड्स में आया पॉडकास्ट प्रमोशन फीचर, इस तरह होगा उपयोगी
मेटा के स्वामित्व वाली माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स यूजर्स के लिए पॉडकास्ट प्रमोट करने का नया फीचर जोड़ रही है। अब यूजर्स अपने पॉडकास्ट और एपिसोड को थ्रेड्स पर सीधे शेयर कर सकेंगे और आसानी से नए श्रोताओं तक पहुंच पाएंगे। क्रिएटर्स अपने शो का लिंक अपने बायो पेज में जोड़ पाएंगे, जिससे पोस्ट में ऑडियो प्रीव्यू भी दिखेगा। वहीं, गैर-होस्ट यूजर्स भी अपने पसंदीदा पॉडकास्ट का लिंक शेयर करके नए प्रीव्यू देख सकेंगे।
स्पॉटिफाई शो के लिए शुरू हुआ फीचर
थ्रेड्स ने शुरुआत में यह फीचर केवल स्पॉटिफाई पॉडकास्ट शो के लिए उपलब्ध कराया है। थ्रेड्स के प्रमुख कॉनर हेस ने कहा कि जल्द ही यह फीचर ऐपल पॉडकास्ट के लिए भी लाया जाएगा। कंपनी ने बताया कि यह अपडेट आज से लाइव है और आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स को मिल जाएगा। इसका उद्देश्य क्रिएटर्स को अपने ऑडियो कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रमोट करने का मौका देना है।
नए श्रोताओं को जोड़ने की कोशिश
यह नया फीचर थ्रेड्स को पॉडकास्ट के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है और नए श्रोताओं को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। हालांकि, अब तक थ्रेड्स पर लिंक पर क्लिक करने की दर बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नया ऑडियोविजुअल प्रीव्यू फीचर लोगों को पॉडकास्ट पेज तक लाने में कितना सफल होता है और क्या इससे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ती है या नहीं।