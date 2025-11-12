गूगल मैप्स पर AQI कैसे जांचें? यहां जानें आसान तरीका 

तरीका ऐप अपडेट करके देखें अपने क्षेत्र की हवा गूगल मैप्स पर वायु गुणवत्ता देखने के लिए पहले ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल करें। इसके बाद सर्च बार में उस शहर या जगह का नाम लिखें जिसे आप देखना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने वर्तमान स्थान को भी ज़ूम कर सकते हैं। मैप खुलने पर, स्क्रीन के दाईं ओर दिख रहे 'लेयर्स' आइकन पर टैप करें। यह आइकन छोटे-छोटे डिब्बों के ढेर जैसा दिखता है, जिससे आगे का विकल्प चुना जाता है।

आगे की प्रक्रिया एयर क्वालिटी लेयर से मिलेगी पूरी जानकारी लेयर्स आइकन पर टैप करने के बाद 'एयर क्वालिटी' विकल्प चुनें। अब मैप आपके इलाके और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता रीडिंग दिखाएगा। किसी स्थान पर टैप करने से उस जगह का संख्यात्मक स्कोर, प्रदूषक स्तर और स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह भी मिल जाएगी। इस तरह आप बाहर व्यायाम, यात्रा या काम की योजना बनाने से पहले आसानी से निर्णय ले सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।