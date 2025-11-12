गूगल मैप्स पर AQI कैसे जांचें? यहां जानें आसान तरीका
क्या है खबर?
सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब गूगल मैप्सगूगल मैप्स ने भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुविधा शुरू की है। यह फीचर लोगों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है, ताकि वे बाहर निकलने से पहले सही निर्णय ले सकें और सुरक्षित रह सकें। यह सुविधा मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और रंगों के माध्यम से प्रदूषण के स्तर को स्पष्ट रूप से दिखाती है।
तरीका
ऐप अपडेट करके देखें अपने क्षेत्र की हवा
गूगल मैप्स पर वायु गुणवत्ता देखने के लिए पहले ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल करें। इसके बाद सर्च बार में उस शहर या जगह का नाम लिखें जिसे आप देखना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने वर्तमान स्थान को भी ज़ूम कर सकते हैं। मैप खुलने पर, स्क्रीन के दाईं ओर दिख रहे 'लेयर्स' आइकन पर टैप करें। यह आइकन छोटे-छोटे डिब्बों के ढेर जैसा दिखता है, जिससे आगे का विकल्प चुना जाता है।
आगे की प्रक्रिया
एयर क्वालिटी लेयर से मिलेगी पूरी जानकारी
लेयर्स आइकन पर टैप करने के बाद 'एयर क्वालिटी' विकल्प चुनें। अब मैप आपके इलाके और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता रीडिंग दिखाएगा। किसी स्थान पर टैप करने से उस जगह का संख्यात्मक स्कोर, प्रदूषक स्तर और स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह भी मिल जाएगी। इस तरह आप बाहर व्यायाम, यात्रा या काम की योजना बनाने से पहले आसानी से निर्णय ले सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
सावधानियां
AQI पैमाना और सावधानियां जानें
गूगल मैप्स में AQI 0 से 500 के बीच दिखाया जाता है। 0-50 का मतलब हवा अच्छी, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है। AQI डाटा हर घंटे अपडेट होता है। यह सुविधा दुनियाभर में काम करती है, जिससे आप किसी भी शहर की वायु स्थिति जान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनने या घर में रहने का निर्णय ले सकते हैं।