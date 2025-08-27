उत्तरी वर्जीनिया के स्कूल में शिक्षकों की जगह AI ऐप से पढ़ाई होती है

57 लाख रुपये की फीस वाले स्कूल में नहीं हैं शिक्षक, जानिए कैसे होती है पढ़ाई

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने हर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा लिया है। अब तक इसने स्कूलों में भी शिक्षकों की जगह लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी वर्जीनिया का अल्फा स्कूल इसका एक उदाहरण पेश कर रहा है, जहां नियमित शिक्षकों की जगह AI ऐप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। विद्यार्थी रोजाना केवल 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। बाकी बचे समय में वे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के साथ साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं।