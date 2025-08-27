अपने ईमेल को सुरक्षित कैसे रखें? ये तरीके आएंगे काम 

आज भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी ईमेल के जरिए भेजी जाती हैं और पिछले कुछ समय से इसके हैक होने के कारण सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। संवेदनशील जानकारी को हैकर्स से बचाना बेहद जरूरी है। इसमें सरल एन्क्रिप्शन टूल काम आ सकते हैं और आपकी ईमेल सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही उसका कंटेंट देख सकें। आइये जानते हैं किस तरह से ईमेल को सुरक्षित करें।

#1 एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का होता है फायदा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि केवल भेजने वाला और प्राप्तकर्ता ही ईमेल का कंटेंट पढ़ सकें। यह तकनीक भेजने वाले के डिवाइस पर मैसेज को एन्क्रिप्ट करती है और प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर उन्हें डिक्रिप्ट करती है, जिससे ट्रांसमिशन के दौरान उन्हें इंटरसेप्ट होने से बचाया जा सके। अधिकांश ईमेल सर्विस इसे संभव बनाने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन विकल्प प्रदान करती हैं या थर्ड-पार्टी प्लग-इन का सपोर्ट करती हैं। यह डाटा लीक से बचाने का आसान तरीका है।

#2 सुरक्षित ईमेल सर्विस चिंता करती है दूर सुरक्षित ईमेल सर्विसेज सुरक्षा की अतिरिक्त परतों के साथ आती हैं, जिनमें ऑटोमैटिक एन्क्रिप्शन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षित स्टोरेज विकल्प शामिल हैं। ये सर्विसेज फिशिंग और अनाधिकृत पहुंच के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा के साथ आपकी गोपनीयता को प्राथमिकता देती हैं। एक सुरक्षित ईमेल प्रदाता के साथ जुड़कर आप व्यापक तकनीकी ज्ञान या अतिरिक्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बिना भी डाटा लीक होने की चिंता किए बिना एडवांस सुरक्षा उपायों का लाभ उठा सकते हैं।

#3 टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है अतिरिक्त सुरक्षा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजर्स को एक दूसरे माध्यम (टेक्स्ट मैसेज या ऑथेंटिकेशन ऐप कोड) के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए बाध्य करके सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यह अनाधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करता है, भले ही लॉग-इन क्रेडेंशियल खतरे में हों। सीधे शब्दों में कहें तो ईमेल अकाउंट के लिए इसे इनेबल करना समग्र अकाउंट सुरक्षा को बढ़ाने और संवेदनशील संचार को खतरों से बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है।