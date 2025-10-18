फोन हैक होने से रोकता है गूगल का यह फीचर, जानिए कैसे करें चालू
क्या है खबर?
वर्तमान में हर काम स्मार्टफोन पर होने लगा है। इस कारण इसमें बैंकिंग, संवेदनशील दस्तावेज और कई तरह की निजी जानकारी सेव होती है। इनको सुरक्षित रखने की चिंता हमेशा सताती रहती है, क्योंकि यह जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। गूगल ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए नया एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर दिया है। आइये जानते हैं फोन में इस सुरक्षा फीचर का इस्तेमाल कैसे करें।
तरीका
ऐसे चालू करें एडवांस्ड प्रोटेक्शन
फोन में एडवांस्ड प्रोटेक्शन चालू करने से पूरा सिस्टम हाई सिक्योरिटी मोड में चला जाता है। फीचर ऑन करने के लिए फोन एंड्रॉयड 16 पर चलना जरूरी है। यह सुनिश्चित होने के बाद फोन की 'सेटिंग्स' में जाएं और 'सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी' सेक्शन पर क्लिक कर 'एडवांस्ड प्रोटेक्शन' विकल्प चुनें। इसमें 'डिवाइस प्रोटेक्शन' को ऑन कर दें और जरूरत हो तो फोन को रीस्टार्ट कर लें। गूगल अकाउंट को सुरक्षित बनाने के लिए अकाउंट प्रोटेक्शन भी एक्टिव कर सकते हैं।
प्ले प्रोटेक्ट
हमेशा चालू रहता है प्ले प्रोटेक्ट
एडवांस्ड प्रोटेक्शन फोन को हैकर्स, वायरस, मैलवेयर और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई सुरक्षा उपाय एक साथ लागू करता है। यह उन सभी सुरक्षा फंक्शनों को ऑटोमैटिक चालू रखता है, जो सामान्य रूप से यूजर को मैनुअल सेट करने पड़ते हैं। इससे गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन रहता है, जो मौजूद एप्स को लगातार स्कैन करता रहता है ताकि कोई खतरनाक वायरस फोन में न आ सके। संदिग्ध ऐप मिलने पर उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है।
खतरनाक ऐप
खतरनाक ऐप से करता है बचाव
यह फीचर इंटरनेट से APK फाइल डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल करने वालों को बेहतर सुरक्षा देता है और खतरनाक ऐप डाउनलोड नहीं होने देता। साथ ही फोन लॉक होने पर कोई भी USB के जरिए दूसरे डिवाइस में आपका डाटा काॅपी नहीं कर सकता। फोन चोरी होने या लंबे समय तक लॉक रहने पर सिस्टम उसे रीबूट मोड में डाल देता है। कोई गलत व्यक्ति उसे अनलॉक नहीं कर पाता। आप फोन को रिमोटली लॉक या लोकेट कर सकते हैं।