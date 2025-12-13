लैपटॉप चलाते समय बदल दें ये आदतें, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान 

आपका लैपटॉप समय से पहले खराब या धीमा हो रहा है तो यह समस्या उचित देखभाल और रोजमर्रा की आदतों के कारण हो सकती है। कई यूजर अनजाने में अपने डिवाइस को अत्यधिक गर्म होने, धूल जमने, अनावश्यक दबाव और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं खुद पैदा करते हैं, जिससे धीरे-धीरे उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है। छोटी-छोटी गलतियां हार्डवेयर की खराबी और सिस्टम क्रैश का कारण बन सकती हैं। आइये जानते हैं कौन-सी नुकसानदायक आदतें हैं, जिनसे बचने की जरूरत है।

ओवरहीटिंग ज्यादा तापमान कर देगा ये नुकसान गर्मी लैपटॉप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तापमान बढ़ने पर प्रोसेसर सुरक्षा के लिए ऑटोमैटिक धीमा हो जाता है और इमरजेंसी शटडाउन भी कर सकता है। लंबे समय तक यह स्थिति CPU, GPU, कूलिंग फैन और बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। ओवरहीटिंग लैपटॉप का इस्तेमाल बिस्तर, कुशन या सोफे पर रखकर करने से वेंट के आस-पास हवा का प्रवाह बाधित होने के कारण होती है। समतल सतह या स्टैंड पर रखकर चलाने से आपका डिवाइस कम गर्म होगा।

गंदगी नहीं जमा होने दें धूल-मिट्‌टी धूल जमा हाेने से कूलिंग फैन को घूमने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे समय के साथ सिस्टम अधिक गर्म होने के साथ अधिक शोर करने लगता है और अचानक बंद होने की संभावना होती है। कीबोर्ड में फंसे गंदगी फंसने से स्विच को खराब हो सकते हैं और तरल पदार्थ से ज्यादा खतरा रहता है। इससे बचने के लिए लैपटॉप को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें, खाने-पीने की चीजों को दूर रखें और आस-पास धूल-मिट्‌टी नहीं रहने दें।

फिजिकल डैमेज इस तरह की अनदेखी से हो जाएगा फिजिकल डैमेज लैपटॉप को एक कोने से खोलना, स्क्रीन पकड़कर उठाना या सोफे पर पटकने से हिंग्स (कब्जे) को कमजोर कर सकता है या डिस्प्ले को तोड़ सकता है। ये मरम्मत अक्सर महंगी होती हैं। सावधानीपूर्वक इस्तेमाल से इनसे बचा जा सकता है। स्पिनिंग हार्ड ड्राइव वाले पुराने लैपटॉप विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। अचानक झटके या गिरने से ड्राइव हेड डिस्क पर स्क्रैच कर सकता है, जिससे डाटा का भारी नुकसान हो सकता है।

बैटरी बैटरी का कभी न करें ऐसे उपयोग बैटरी को बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज करने से नुकसान होता है। नियमित रूप से चार्ज करने के साथ-साथ बैटरी को धीरे-धीरे डिस्चार्ज करने से उसकी सेहत बनी रहती है। फूली हुई बैटरी एक गंभीर खतरा है। अगर, आपका लैपटॉप समतल सतह पर हिल रहा है या उसका निचला कवर फूलने लगता है तो तुरंत उस बैटरी का उपयोग बंद कर दें। बैटरी को केवल असली या किसी विश्वसनीय थर्ड-पार्टी कंपनी से ही बदलें।