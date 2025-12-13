गूगल डॉक्स में जेमिनी पढ़कर सुनाएगा दस्तावेज, जानिए कैसे चालू करें टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर 

गूगल डॉक्स में जेमिनी पढ़कर सुनाएगा दस्तावेज, जानिए कैसे चालू करें टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने हर काम आसान बना दिया है। आपको किसी दस्तावेज को पढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए गूगल ने डॉक्स में जेमिनी की सुविधा जोड़ते हुए टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर पेश किया है। इससे आप अपने दस्तावेजों को पढ़ने के बजाय सुन सकते हैं। यह फीचर नेत्रहीन या पढ़ने में कठिनाई वाले यूजर्स की मदद करता है। आइये जानते हैं गूगल डॉक्स में जेमिनी ऑडियो टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर उपयोग कैसे करें।
तरीका
इस तरह से करें उपयोग
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गूगल डॉक्स खोलें और इसके बाद वह दस्तावेज खोलें, जिसे आप सुनना चाहते हैं। फिर ऊपरी नेविगेशन बार में टूल्स मेनू पर क्लिक करें। आपको वॉयस टाइपिंग और जेमिनी के बीच नजर आ रहा ऑडियो विकल्प चुनकर 'लिसन टू दिस टैब' पर टैप करें। आपकी स्क्रीन पर एक गोली के आकार का ऑडियो प्लेयर दिखाई देगा, जो प्लेबैक का समय दिखाएगा। इस फ्लोटिंग प्लेयर को स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं।
फायदा
फाइल में जोड़ सकते हैं ऑडियो बटन
ऑडियो प्लेयर में आपको प्ले/पॉज बटन, टेक्स्ट को स्किप करने के लिए स्क्रबर बार, प्लेबैक स्पीड कंट्रोल, स्पष्ट और स्वाभाविक ध्वनि वाले वॉयस स्टाइल के विकल्प- नैरेटर, एजुकेटर, शिक्षक, एक्सप्लेनर, कोच और मोटिवेटर में से कोई एक चुन सकते हैं। एडिटर इंसर्ट पर जाकर ऑडियो बटन और फिर 'लिसन टू टैब' पर जाकर पाठकों के लिए सीधे दस्तावेज में ऑडियो बटन जोड़ सकते हैं। इससे आप टूल्स मेनू खोले बिना ही दस्तावेज को सुन सकते हैं।