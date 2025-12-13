गूगल डॉक्स में जेमिनी पढ़कर सुनाएगा दस्तावेज, जानिए कैसे चालू करें टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर 

तरीका

इस तरह से करें उपयोग

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गूगल डॉक्स खोलें और इसके बाद वह दस्तावेज खोलें, जिसे आप सुनना चाहते हैं। फिर ऊपरी नेविगेशन बार में टूल्स मेनू पर क्लिक करें। आपको वॉयस टाइपिंग और जेमिनी के बीच नजर आ रहा ऑडियो विकल्प चुनकर 'लिसन टू दिस टैब' पर टैप करें। आपकी स्क्रीन पर एक गोली के आकार का ऑडियो प्लेयर दिखाई देगा, जो प्लेबैक का समय दिखाएगा। इस फ्लोटिंग प्लेयर को स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं।