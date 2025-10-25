एयर प्यूरीफायर खरीदते समय इन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान

दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के कारण लोग अब घरों और दफ्तरों में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने लगे हैं। यह उपकरण हवा में मौजूद धूल, धुआं, परागकण और हानिकारक गैसों को हटाकर सांस लेने योग्य वातावरण बनाता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के मॉडल मौजूद हैं, इसलिए खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी और समझदारी भरा कदम है।

#1 फिल्टर की गुणवत्ता पर दें ध्यान एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहले उसके फिल्टर की गुणवत्ता देखें। HEPA फिल्टर सबसे बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये 0.3 माइक्रोन तक के कणों को भी रोक लेते हैं। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं या कोई एलर्जी से पीड़ित है, तो HEPA फिल्टर वाला मॉडल ही चुनें। इसके साथ ही, फिल्टर को समय-समय पर बदलना भी जरूरी होता है, ताकि उसकी कार्यक्षमता और प्रभाव लंबे समय तक बनी रहे।

#2 कमरे के आकार के अनुसार करें चयन एयर प्यूरीफायर हमेशा उस कमरे के आकार के अनुसार ही खरीदें, जिसमें आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर मॉडल की एक 'CADR' रेटिंग होती है, जो बताती है कि वह एक घंटे में कितनी हवा को साफ कर सकता है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो ज्यादा CADR रेटिंग वाला प्यूरीफायर लें। छोटा एयर प्यूरीफायर बड़े कमरे में असरदार नहीं रहेगा और बिजली की खपत भी ज्यादा करेगा, जिससे फायदा नहीं मिलेगा।