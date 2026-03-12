इन AI टूल की मदद से स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं अपना ईमेल इनबॉक्स

आज के समय में लोगों के इनबॉक्स में रोज़ बड़ी संख्या में ईमेल आते हैं। इससे कई बार जरूरी मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है और समय भी ज़्यादा लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ईमेल को अपने आप छांटने, उनका निचोड़ बताने और कई काम ऑटोमैटिक करने में मदद करते हैं। इन टूल की मदद से लोग अपने ईमेल को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और इनबॉक्स को व्यवस्थित रखना पहले से कहीं आसान हो जाता है।

#1 अल्फ्रेड.AI: स्मार्ट ईमेल असिस्टेंट अल्फ्रेड.AI एक ऐसा AI टूल है, जो ईमेल को समझदारी से व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह जरूरी और कम जरूरी ईमेल को अलग-अलग कर देता है और कम महत्वपूर्ण मैसेज को बाद के लिए रख देता है। यह रोज एक छोटी रिपोर्ट भी बनाता है, जिसमें ईमेल, कैलेंडर और जरूरी कामों की जानकारी होती है। यह यूजर्स के अंदाज में जवाब भी तैयार कर सकता है और जरूरी कामों को सूची में जोड़ने में मदद करता है।

#2 सेनबॉक्स: ईमेल छांटने का आसान तरीका सेनबॉक्स एक ऐसा टूल है जो अपने आप कम जरूरी ईमेल को अलग फोल्डर में भेज देता है। इससे इनबॉक्स साफ और व्यवस्थित बना रहता है। यह यूजर्स की आदतों से सीखता है और समय के साथ और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसमें सेनब्लैकहोल नाम की सुविधा भी होती है, जिससे बेकार ईमेल भेजने वालों को हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। यह लगभग हर ईमेल सेवा के साथ आसानी से काम करता है।

#3 शॉर्टवेव: जीमेल को बनाता है ज्यादा स्मार्ट शॉर्टवेव एक AI आधारित जीमेल क्लाइंट है, जो एक जैसे ईमेल को एक साथ समूह में दिखाता है। उदाहरण के लिए न्यूजलेटर या बिल से जुड़े ईमेल एक जगह दिखाई देते हैं। यह लंबी ईमेल बातचीत का छोटा सार भी दिखाता है, ताकि यूजर्स जल्दी समझ सके कि क्या चर्चा हुई है। इसके अलावा, इसमें स्मार्ट सर्च और AI से लिखने की सुविधा भी होती है, जिससे ईमेल संभालना और आसान हो जाता है।

#4 सुपरह्यूमन: ज्यादा ईमेल वाले लोगों के लिए सुपरह्यूमन खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें रोज बहुत ज्यादा ईमेल मिलते हैं। इसमें एक अलग तरह का इनबॉक्स होता है जो जरूरी ईमेल को बाकी मैसेज से अलग कर देता है। इसमें AI की मदद से ईमेल लिखने और उन्हें बाद में देखने के लिए रखने की सुविधा भी मिलती है। कीबोर्ड शॉर्टकट और रिमाइंडर जैसे कुछ खास फीचर इसे तेज और सुविधाजनक बनाते हैं।