ये AI टूल्स कानूनी दस्तावेज बनाने के तरीकों को बना रहे हैं आसान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स कानूनी कागजात बनाने के काम को बहुत आसान बना रहे हैं। ये कागजात बनाने, उनकी जांच करने और उन्हें संभालने के सभी काम को सरल कर देते हैं। इससे हाथ से किया जाने वाला काम और गलतियां दोनों कम होती हैं। वकीलों का काम भी तेजी से होता है। अभी 2026 में, स्पेलबुक, लेक्सिस+ AI और स्मोकबॉल आर्ची AI जैसे टूल्स इसमें सबसे आगे हैं। इससे वकील बड़े और जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं।

#1 स्पेलबुक: एक भरोसेमंद दूसरा समीक्षक स्पेलबुक उन वकीलों के लिए ज्यादा काम का है, जो सौदों से जुड़े कागजात बनाते हैं। यह कानूनी जानकारी वाली AI का इस्तेमाल करता है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कॉन्ट्रैक्ट के नियम-शर्तें लिखे और सुझाए जा सकें। यह उपकरण समझौतों को जांचता है, कमियां दिखाता है और सुधार भी बताता है। इससे रोजमर्रा के सौदों की जाँच में लगने वाला समय बहुत कम हो जाता है। ज्यादातर फर्में इसे एक भरोसेमंद 'दूसरा समीक्षक' मानती हैं।

#2 लेक्सिस+ AI: कानूनी रिसर्च को तेज़ी देना लेक्सिस+ AI कागजात बनाने, खोजने और उनकी जांच करने का काम बहुत आसान कर देता है। यह बातचीत वाली भाषा में सवालों के जवाब देता है और इसके पास कानूनी जानकारी का पक्का डाटा होता है। यह उपकरण दस्तावेजों को समझदारी से छोटा करता है, दलीलें बनाता है और जरूरी कानूनी संदर्भ भी देता है। इस तरह, यह शुरूआती रिसर्च से लेकर तैयार काम तक पहुंचने में तेजी लाता है। यह कुछ ही सेकंड में पूरी जानकारी दे देता है।

#3 स्मोकबॉल आर्ची AI: मामले के हिसाब से मदद स्मोकबॉल आर्ची AI हर मामले को समझकर मदद करता है, लेकिन यह सिर्फ अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ही काम करता है। यह चिट्ठियां लिखता है, भाषा का अंदाज ठीक करता है और मामले से जुड़े दस्तावेजों को बहुत तेजी से सारांशित करता है। यह केस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जुड़कर काम को अपने आप कर देता है। इससे छोटी फर्में अपने कामों को ठीक से प्राथमिकता दे पाती हैं और बिलिंग का काम भी आसानी से हो जाता है।

