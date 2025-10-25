व्हाट्सऐप पर 2025 में मिले ये खास 5 फीचर, जानिए इनके फायदे
क्या है खबर?
मेटा का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए समय-समय पर नए फीचर पेश करता है। इस साल भी ऐप में कई नई सुविधाएं दी गई हैं, जिसने चैट के साथ-साथ इसके उपयोग को और मजेदार बना दिया है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े फीचर्स ने तो आकर्षक थीम बनाने की सुविधा दी है। आइये जानते इस साल पेश हुए 5 फीचर्स और इनसे मिलने वाली सुविधा क्या-क्या है।
#1
बिल्ट-इन मैसेज ट्रांसलेटर
व्हाट्सऐप ने चैट के अंदर ही ट्रांसलेशन सुविधा जोड़ है। आप किसी भी मैसेज पर देर तक दबाकर रख कर उसे अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत देखने के लिए 'ट्रांसलेट' विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा निजी चैट, ग्रुप्स और चैनल्स में भी काम करती है। इस सुविधा के कारण मैसेज को गूगल ट्रांसलेटर या किसी थर्ड-पार्टी ऐप में कॉपी करके ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे अपनी भाषा में मैसेज पढ़ना आसान हो जाता है।
#2
AI-संचालित चैट थीम्स
व्हाट्सऐप में मेटा AI अब यूजर्स को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके अपने चैट बैकग्राउंड को बदलने की अनुमति देता है। आप 'सनसेट-स्टाइल की चैट थीम बनाएं' जैसा प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं, जिससे यह ऐप एक मेल खाता हुआ लुक तैयार कर देगा। इससे यूजर्स की पढ़ने में रुचि बढ़ती है और चैट में विविधता लाने में मदद मिलती है। AI थीम्स धीरे-धीरे एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर उपलब्ध हो रही हैं।
#3
लाइव और मोशन फोटो
यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब एंड्रॉयड और iOS दोनों पर छोटी एनिमेटेड तस्वीरों को सपोर्ट करता है। आईफोन पर आप लाइव फोटो शेयर कर सकते हैं, जबकि एंड्रॉयड यूजर्स मोशन फोटो भेज सकते हैं। ये फोटो लेने से ठीक पहले खींची गई छोटी क्लिप होती हैं, जो एक स्थिर फ्रेम में एक क्षणिक मूवमेंट प्रदान करती हैं। यह एक छोटी-सी सुविधा है, जो व्यक्तिगत फोटो शेयरिंग को और भी ज्यादा भावपूर्ण और आकर्षक बनाती है।
#4
स्मार्ट ग्रुप नोटिफिकेशन
यह इस साल का एक बड़ा अपडेट है, जिसमें ग्रुप अलर्ट कब और कैसे दिखाई दें, इसे नियंत्रित करने की क्षमता मिली है। अब आप चुन सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलें, जब कोई आपको मेंशन करे या जब कोई खास कॉन्टैक्ट जवाब दे। एक रीयल-टाइम इंडिकेटर भी है, जो दिखाता है कि ग्रुप में कितने सदस्य एक्टिव हैं। यह बदलाव बड़े समुदायों को मैनेज करना आसान बनाते हैं और मैसेज पर ध्यान केंद्रित करने में सुधार करते हैं।
#5
एनिमेटेड और अवतार स्टिकर
ऐप में अब एनिमेटेड और अवतार आधारित स्टिकर बनाने के लिए बिल्ट-इन टूल दिया है। यूजर अब छोटी वीडियो क्लिप को लूपिंग स्टिकर में बदल सकते हैं या अपने व्हाट्सऐप अवतार का उपयोग करके कस्टम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक साधारण स्टिकर-मेकर टूल आपको पर्सनलाइज्ड पैक बनाने और उन्हें आसानी से शेयर करने की सुविधा देता है। ये सभी सुविधाएं मिलकर चैट को और भी जीवंत और व्यक्तिगत बनाती हैं।