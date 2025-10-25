इंस्टग्राम ने पुरानी रील्स को फिर से देखने का फीचर दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

इंस्टग्राम पर मिला वॉच हिस्ट्री फीचर, बिना सेव किए फिर देख पाएंगे रील्स

क्या है खबर?

मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एक नया 'वॉच हिस्ट्री' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स पुरानी रील्स को बिना सेव किए दोबारा देख पाएंगे। यह सुविधा प्रतिद्वंद्वी टिक-टॉक में कुछ सालों से मौजूद है। इस नए फीचर की मदद से आप वापस जाकर ऐसे वीडियो ढूंढ सकते हैं, जिन्हें आप सेव नहीं कर पाए होंगे। इससे आपकी किसी कारण से ऐप बंद करने या कॉल आने पर दिलचस्प रील के छूट जाने की समस्या को दूर होगी।