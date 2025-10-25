इंस्टग्राम पर मिला वॉच हिस्ट्री फीचर, बिना सेव किए फिर देख पाएंगे रील्स
क्या है खबर?
मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एक नया 'वॉच हिस्ट्री' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स पुरानी रील्स को बिना सेव किए दोबारा देख पाएंगे। यह सुविधा प्रतिद्वंद्वी टिक-टॉक में कुछ सालों से मौजूद है। इस नए फीचर की मदद से आप वापस जाकर ऐसे वीडियो ढूंढ सकते हैं, जिन्हें आप सेव नहीं कर पाए होंगे। इससे आपकी किसी कारण से ऐप बंद करने या कॉल आने पर दिलचस्प रील के छूट जाने की समस्या को दूर होगी।
एक्सेस
किस तरह कर पाएंगे फीचर का उपयोग?
इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने एक घोषणा में कहा, "क्या आपने कभी इंस्टाग्राम पर देखी गई किसी रील को वापस देखने की कोशिश की है और वह आपको मिल नहीं रही है?" उन्होंने आगे बताया कि एक नया फीचर इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसे आप प्रोफाइल में जाकर 'सेटिंग्स' में 'युअर एक्टिविटी' में जाकर 'वॉच हिस्ट्री' में देख सकते हैं। इसमें आपको अब तक देखी गई हर इंस्टाग्राम रील्स नजर आ जाएगी।
अंतर
टिक-टॉक से क्या है इसमें अलग?
टिक-टॉक की तरह आप अपनी वॉच हिस्ट्री को तारीख, पिछले सप्ताह या महीने या किसी खास तारीख की सीमा के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी वॉच हिस्ट्री से रील्स को हटा भी सकते हैं। इंस्टाग्राम की वॉच हिस्ट्री, टिकटॉक की तुलना में थोड़ा अधिक सुविधाजनक बनाया है, क्योंकि आप वीडियो को समय के अनुसार क्रम में या इसका उल्टा या क्रिएटर के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं।