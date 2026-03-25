एथिकल हैकिंग सीखने वालों के लिए ये 5 AI टूल्स हैं बहुत उपयोगी

एथिकल हैकिंग आज के समय में एक जरूरी स्किल बन गई है, जिससे सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा की जांच की जाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से यह काम पहले से ज्यादा आसान हो गया है। नए लोग भी इन टूल्स की मदद से जल्दी सीख सकते हैं। ये टूल्स अपने आप स्कैन करते हैं, खतरे पहचानते हैं और सीखने के लिए सही दिशा भी दिखाते हैं, जिससे शुरुआत करना आसान होता है।

टूल 1 हैकस्टार्टर 2026: सीखने के लिए पूरा सेटअप हैकस्टार्टर 2026 एक ऐसा टूल है जो शुरुआती लोगों को आसान तरीके से एथिकल हैकिंग सिखाता है। इसमें एक सरल डैशबोर्ड होता है, जहां यूजर इंटरैक्टिव तरीके से सीख सकते हैं। इसमें AI असिस्टेंट भी दिए गए हैं जो पासवर्ड चेक, नेटवर्क स्कैन और कमजोरियां ढूंढने में मदद करते हैं। साथ ही, इसमें ट्यूटोरियल, क्विज और प्रैक्टिस के लिए चैलेंज भी मिलते हैं, जिससे सीखना और आसान हो जाता है।

टूल 2 सेंटिनल AI: खतरों की तुरंत पहचान डार्कट्रेस का सेंटिनल AI एक ऐसा टूल है, जो नेटवर्क में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को जल्दी पहचान लेता है। यह मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके नए और अनजान खतरों को भी पकड़ सकता है। इससे शुरुआती लोग भी नेटवर्क ट्रैफिक को समझ सकते हैं और सुरक्षा से जुड़े पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। यह टूल जटिल चीजों को सरल बनाता है, जिससे सीखना ज्यादा आसान हो जाता है।

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टूल 3 पेटा: ऑटोमेटेड टेस्टिंग में मददगार पेटा एक ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है, जो सिस्टम में कमजोरियों को खोजने का काम खुद करता है। यह असली हैकर की तरह व्यवहार करके लगातार स्कैन करता रहता है। इससे नए लोगों को ज्यादा तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती और वे आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। यह टूल समय बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम की सुरक्षा की पूरी तरह जांच हो सके और कोई कमजोरी छूट न जाए।

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टूल 4 IBM QRadar: स्मार्ट एनालिसिस और गाइडेंस IBM QRadar एडवाइजर विद वॉटसन एक ऐसा टूल है जो सुरक्षा से जुड़े डेटा का विश्लेषण करता है और उसे समझने में आसान बनाता है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके खतरों की रिपोर्ट को पढ़ता है और समाधान भी सुझाता है। इससे नए यूजर को यह समझने में मदद मिलती है कि समस्या कहां है और उसे कैसे ठीक करना है, जिससे उनका सीखने का अनुभव बेहतर बनता है।