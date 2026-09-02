गूगल की नया जेमिनी AI मॉडल लॉन्च की तैयारी, क्लाउड ओपस को देगा टक्कर

गूगल बुधवार (2 सितंबर) को जेमिनी 3.8 फ्लैश मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे आंतरिक रूप से 'स्कीमाकी' नाम दिया गया है। यह कोड लिखने के काम को ज्यादा स्मार्ट और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस साल में एजेंटिक कोडिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए टेक दिग्गज की यह एक बड़ी पहल है।