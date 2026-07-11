वैज्ञानिकों ने 24,000 परमाणुओं से बनाया छोटा ब्रह्मांड, खोलेगा कई राज
बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में एक ऐसा कमाल कर दिखाया है, जो वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने 24,000 बेहद ठंडे रुबिडियम परमाणुओं का इस्तेमाल करके एक छोटा ब्रह्मांड तैयार किया है। इस अनोखे प्रयोग के लिए उन्होंने आम घड़ियों का नहीं, बल्कि एक अलग तरीका अपनाया है।
वैज्ञानिकों ने परमाणुओं को लेजर से 2 हिस्सों में बांटा और देखा कि ये परमाणु एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। इसी हलचल को देखकर उन्होंने समय के बीतने को मापा।
प्रयोग से सुलझ सकती है ब्लैक होल की गुत्थी
इस प्रयोग से पता चला कि इन परमाणुओं की हलचल ने एक अंदरूनी घड़ी जैसा काम किया। जब भी इनमें कोई बदलाव होता तो समय आगे बढ़ता और जब सब कुछ स्थिर हो जाता तो ऐसा लगता जैसे समय ठहर गया हो। यह प्रयोग इस विचार को और मजबूती देता है कि समय किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्वांटम सिस्टम के भीतर होने वाली आपसी क्रियाओं से पैदा होता है।
वैज्ञानिकों की टीम को उम्मीद है कि यह खोज ब्लैक होल जैसी जटिल गुत्थियों और खुद समय के असली स्वरूप को समझने का नया रास्ता खोल सकती है।