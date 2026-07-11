वैज्ञानिकों ने 24,000 परमाणुओं से बनाया छोटा ब्रह्मांड, खोलेगा कई राज

प्रयोग से सुलझ सकती है ब्लैक होल की गुत्थी

इस प्रयोग से पता चला कि इन परमाणुओं की हलचल ने एक अंदरूनी घड़ी जैसा काम किया। जब भी इनमें कोई बदलाव होता तो समय आगे बढ़ता और जब सब कुछ स्थिर हो जाता तो ऐसा लगता जैसे समय ठहर गया हो। यह प्रयोग इस विचार को और मजबूती देता है कि समय किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्वांटम सिस्टम के भीतर होने वाली आपसी क्रियाओं से पैदा होता है।

वैज्ञानिकों की टीम को उम्मीद है कि यह खोज ब्लैक होल जैसी जटिल गुत्थियों और खुद समय के असली स्वरूप को समझने का नया रास्ता खोल सकती है।