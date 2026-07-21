AI से साइबर अपराधियों ने ठगे करीब 8,400 अरब रुपये, संयुक्त राष्ट्र का खुलासा

नुकसान इतना बड़ा है कि यह तो क्षेत्र के कुछ देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से भी ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि कई स्कैम सेंटर तस्करी करके लाए गए मजदूरों को बेहद क्रूर हालात में काम करने पर मजबूर करते हैं। ये सेंटर पूरी दुनिया के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं।

म्यांमार और लाओस जैसे इलाकों में कानून प्रवर्तन एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही हैं, ऐसे में ये ऑपरेशन कम निगरानी वाले इलाकों अफ्रीका के कुछ हिस्से का रुख कर रहे हैं।

अपराधी अब कंटेंट बनाने के लिए जेनेरेटिव AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि वे क्रिप्टो चोरी के लिए एजेंटिक AI भी अपनाएंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन बढ़ते खतरों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर टीम वर्क और बेहतर तकनीकी समाधानों की तुरंत आवश्यकता है।