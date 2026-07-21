अमेरिका का 10वीं रात भी हमला जारी, ईरान बोला- होर्मुज से एक बूंद निर्यात नहीं होगा

ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि मंगलवार सुबह ईरान के पश्चिमी इलम प्रांत के अब्दानान शहर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है।

अब्दानान के गवर्नर बेज़हाद नूरमोहम्मदी ने कहा कि दीनार कुह इलाके में स्थित एक इमारत को निशाना बनाया गया था। नुकसान की सीमा और हताहतों की संख्या के बारे में तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने जलडमरूमध्य में असुरक्षित मार्ग से गुजरने वाले ग्रीस के 2 टैंकरों पर किया है।