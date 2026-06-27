ट्रंप प्रशासन ने मिथोस 5 के प्रतिबंध में दी छूट, चुनिंदा कंपनियों को उपयोगी की अनुमति टेक्नोलॉजी Jun 27, 2026

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक के मिथोस 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पर लगी पाबंदी में ढील दी है, लेकिन यह सबको छूट नहीं देगा।

अभी सिर्फ चुनिंदा सरकारी मंजूर कंपनियों और उनके सहयोगियों को ही इसका इस्तेमाल करने की अनुमति है।

दरअसल, महज 2 सप्ताह पहले ही सरकार ने मिथोस 5 और उसके सहयोगी मॉडल फैबल 5 के विदेशी इस्तेमाल पर सख्त नियम लगाए थे। AI से जुड़े नियम साफ न होने के कारण इन पाबंदियों से टेक जगत में काफी निराशा थी।