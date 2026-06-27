अमेरिका, इजरायल और लेबनान ने त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर, क्या-क्या है शामिल?

बयान

रुबियो बोले- ये तो बस शुरुआत है

रुबियो ने कहा, "यह समझौता स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए एक ढांचा तैयार करने की शुरुआत करता है। अभी बहुत काम बाकी है। हम आने वाले काम की कठिनाई को किसी भी तरह से कम नहीं आंकते, लेकिन इसकी अहमियत समझते हैं और इसे साकार करने में भूमिका निभाना हमारे लिए सम्मान की बात है।" अमेरिका में लेबनान की राजदूत नाडा हमादेह मोवाद ने इसे लेबनानी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।