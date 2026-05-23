साउंडकोर के नए ईयरबड्स 154 भाषाओं में देंगे ट्रांसक्राइब की सुविधा टेक्नोलॉजी May 23, 2026

साउंडकोर ने अपने नए लिबर्टी 5 प्रो मैक्स ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं। ये ऐसे लोगों के लिए खास बनाए गए हैं, जिनका काम मीटिंग्स या ग्रुप प्रोजेक्ट्स से जुड़ा होता है।

इसका चार्जिंग केस सिर्फ ईयरबड्स को चार्ज करने भर का काम नहीं करता, बल्कि ये आमने-सामने की बातचीत को रिकॉर्ड करके उसे 154 अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसक्राइब भी कर सकता है।

इतना ही नहीं केस पर 1.78-इंच की एमोलेड टचस्क्रीन दी गई है। इससे आप ईयरबड्स के फंक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं।