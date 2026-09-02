SPJ ने AI और घटते भरोसे के दौर में बदली पत्रकारिता की आचार संहिता

इस ड्राफ्ट में साफ तौर पर कहा गया है, "याद रखें कि खबर कितनी भी तेजी से दी जाए या किसी भी टेक्नोलॉजी या माध्यम से आए, वह गलत या अनुचित नहीं होनी चाहिए।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि खबर पहुंचाने का तरीका चाहे कुछ भी हो, सच्चाई और सटीकता ही सबसे अहम हैं। पहले जहां 'बेआवाजों को आवाज दो' पर जोर था, वहीं अब पत्रकारों से कहा गया है कि वे कमजोर लोगों को अनुचित रूप से अलग-थलग किए जाने का मुकाबला करें।

SPJ चाहता है कि सबकी कहानी निष्पक्ष तरीके से सामने आए, खासकर ऐसे दौर में जब इंफ्लुएंसर्स और गलत जानकारी की भरमार है। इस अपडेटेड आचार संहिता पर अक्टूबर में वोटिंग होनी है, उससे पहले लोगों से इस पर उनकी राय ली जा रही है। यह बदलाव कई महीनों की चर्चा के बाद आया है, जिसमें इंडियानापोलिस में हुई एक अहम बैठक भी शामिल थी।