न्यू हैम्पशायर के इस रोबोट आसान किया बुजुर्गों की देखभाल करना  

दवाइयां देने में भी करता है मदद

यह रॉबी हेलो रोबोट कंपनी का स्ट्रेच 4 मॉडल है। इसमें कैमरा और सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से यह सामान उठाता है और दवाइयों के लेबल भी पढ़ लेता है। हालांकि, इसकी कीमत करीब 30,000 डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) है, जो इसे ज्यादातर परिवारों की पहुंच से दूर रखती है, फिर भी ब्रेंडा और ब्रायन के लिए इसने बड़ा फर्क डाला है।

अब ब्रेंडा अपने काम निपटाने या दोस्तों से मिलने घर से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रॉबी ब्रायन का ध्यान रखेगा।