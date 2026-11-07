डायसन रोबोट वैक्यूम की कीमत में भारी गिरावट, जानिए कितनी होगी बचत

यह खास मॉडल अपने चौकोर आकार के कारण बाकियों से अलग है। इस आकार की वजह से यह घर के कोनों और किनारों को भी अच्छे से साफ कर पाता है। इसमें 26 सेंसर भी दिए गए हैं, जो इसे रुकावटों से बचाकर ज्यादा से ज्यादा जगह की सफाई करने में सहायता करते हैं।

एक बार पूरा चार्ज करने पर यह 65 मिनट तक बिना रुके काम कर सकता है। अगर, आप डायसन के और भी उपकरणों पर नजर रख रहे हैं तो बता दें कि डायसन बॉल एनिमल एक्स्ट्रा कॉर्डेड वैक्यूम अब 400 डॉलर (करीब 38,000 रुपये) में उपलब्ध है, जिसकी कीमत पहले 550 डॉलर (करीब 52,000 रुपये) थी। इसके अलावा, कार+बोट हैंडहेल्ड वैक्यूम की कीमत 300 डॉलर (करीब 28,000 रुपये) से घटकर 230 डॉलर (करीब 21,000 रुपये) हो गई है।