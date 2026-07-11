12 जुलाई को आसमान में बहुत करीब दिखेंगे चांद, मंगल, शनि और यूरेनस टेक्नोलॉजी Jul 11, 2026

आसमान में 12 जुलाई को ग्रहों की परेड का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में चांद, मंगल, शनि और यूरेनस एक सीधी कतार में दिखाई देंगे।

नासा के मुताबिक, घटते चांद की वजह से आप इन ग्रहों को आसानी से देख पाएंगे। मंगल और शनि इतने चमकदार हैं कि उन्हें आप बिना किसी उपकरण के ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कम चमक वाले यूरेनस को देखने के लिए आपको दूरबीन या टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा।