गूगल AI और स्नैप के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुकदमा

गूगल और स्नैप इस समय मुश्किल में हैं क्योंकि उन पर मुकदमे किए गए हैं। इन मुकदमों में कहा गया है कि उनके प्लेटफार्म बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।

एक मामले में आरोप है कि गूगल के जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से एक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर परेशानी हुई।

दूसरी तरफ, स्नैप ने हाल ही में उन दावों का निपटारा किया है, जिनमें कहा गया था कि उसके ऐप से किशोरों को मानसिक तनाव हुआ था। स्कूलों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये डिजिटल साधन बच्चों के लिए शायद उतने सुरक्षित नहीं हैं, जितने होने चाहिए।