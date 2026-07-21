ऐपल आगामी आईफोन 18 प्रो में पेश करेगी A20 प्रो चिप

A20 प्रो चिप को ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है।

यह कम जगह में भी ज्यादा पावर देने की क्षमता रखता है। इससे ऐप्स तेजी से खुलेंगे, गेमिंग अनुभव स्मूथ रहेगा और बैटरी की खपत भी कम होगी।

इतना ही नहीं, इसमें नई WMCM पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोसेसर और मेमोरी को ज्यादा कुशलता से जोड़ती है। इससे AI फीचर्स और तेजी से काम करेंगे। साथ ही डिवाइस का तापमान भी बेहतर रहेगा।