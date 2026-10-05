AI से बनी बाल यौन शोषण तस्वीरों में हुई 40 फीसदी की बढ़ोतरी

इन मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए IWF की नीति प्रमुख हैना स्विर्स्की जैसे विशेषज्ञ तकनीकी कंपनियों से AI टूल्स बनाते समय और कड़े सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने कहा है कि वह ऐसे AI मॉडल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनका इस्तेमाल इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री बनाने और घिनौनी, अति-वास्तविक तस्वीरें तैयार करने के लिए होता है।

अक्सर इन तस्वीरों में असली बच्चों से मिलते-जुलते चेहरे होते हैं। अधिकारी माता-पिता को यह भी याद दिला रहे हैं कि वे अपने बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन सार्वजनिक तौर पर पोस्ट न करें, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।