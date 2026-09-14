भारत को कृत्रिम सूर्य बनाने की दिशा में मिली बड़ी कामयाबी

यह नया गाइरोट्रॉन प्लाज्मा को गर्म करने के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है, जिससे रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा गर्म और स्थिर बना रहता है।

तारे तो गुरुत्वाकर्षण से यह काम करते हैं, लेकिन धरती पर हमें इसके लिए शक्तिशाली चुम्बकों का सहारा लेना पड़ता है।

हालांकि, अभी हम इस तकनीक से सीधे बिजली बनाने के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा हासिल करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

यह कदम भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने और ऊर्जा के नए स्रोत तलाशने का रास्ता भी खोलेगा।