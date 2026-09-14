करगिल युद्ध लड़ने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी पर गुरुग्राम में हमला, लोहे की रॉड से पीटा

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (10 सितंबर) की रात गुप्ता अपने परिवार के साथ गोंजो रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। परिवार को उतारने के बाद कार पार्क करने को लेकर उनका पार्किंग स्टाफ से विवाद हो गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें वैलेट, बेसमेंट और मल्टी-लेवल पार्किंग के बीच भटकाया गया। इसके बाद पार्किंग अटेंडेंट ने कथित तौर पर विंडशील्ड तोड़ने की भी कोशिश की।

विवाद बढ़ने पर पार्किंग स्टाफ ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया।