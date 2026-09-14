सॉफ्टबैंक के शेयरों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, आज 13 प्रतिशत टूटे शेयर

एंथ्रोपिक और OpenAI ने हाल ही में कई सुरक्षा घटनाओं के बाद नए AI मॉडल्स के विकास में सावधानी बरतने की बात कही है।

इससे निवेशकों को डर है कि AI कारोबार की रफ्तार पहले जैसी नहीं रहेगी। सॉफ्टबैंक के संस्थापक मासायोशी सोन AI की क्षमता पर बड़ा भरोसा जताते रहे हैं।

हालांकि, बाजार में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर AI कंपनियों का विकास धीमा हुआ, तो सॉफ्टबैंक के बड़े निवेशों का मूल्य भी प्रभावित हो सकता है।