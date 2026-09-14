'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' जारी, अरिजीत सिंह-श्रेया घोषाल ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 11:29 am Sep 14, 202611:29 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जुलाई में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जारी हुआ था। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' जारी किया, जिसमें दोनों कलाकारों की पौराणिक छवि को दर्शाया गया है। गाने के वीडियो में 'राम' बने रणबीर और 'सीता' बनीं साई के स्वंयवर से लेकर वनवास तक का सफर दिखता है। इसे टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया गया है।